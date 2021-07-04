Англия впервые в своей истории не пропустила в 7 матчах подряд

Сборная Англии одержала победу над Украиной в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 (4:0). Английская команда не пропускает уже на протяжении семи матчей подряд. Сухая серия сборной Англии началась с товарищеского матча с Австрией (1:0). В следующем своем контрольном матче с Румынией (1:0) английская команда также не пропустила. На Евро-2020 сборная Англии обыграла Хорватию (1:0) и Чехию (1:0), а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). В 1/8 финала англичане одержали победу над Германией (2:0). В истории сборной Англии это первая серия из 7 подряд матчей без пропущенных мячей. Сухая серия на данный момент составляет 662 минуты.

7 июля в полуфинальном матче Евро-2020 сборная Англии встретится с Данией на лондонском стадионе «Уэмбли».

Английская сборная заняла первое место в группе D, набрав шесть очков.

Отметим, что для англичан матч с Украиной стал первым на Евро-2020, который они провели не в столице своей страны.

Ранее стало известно, что Англия стала первой командой, забившей три мяча головой в одном матче чемпионата Европы.