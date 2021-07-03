Англия вышла в полуфинал Евро впервые с 1996 года

Сборная Англии одержала победу над Украиной в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 (4:0). Таким образом, английские футболисты сыграют в полуфинале европейского первенства впервые с 1996 года. На том турнире англичане в полуфинале потерпели поражение сборной Германии, которая стала чемпионом Евро-96, проходящего в Англии. 7 июля сборная Англии встретится с Данией на лондонском стадионе «Уэмбли».

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах со сборными Чехии и Хорватии, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф английская команда обыграла сборную Германии (2:0).

Также за путевку в финал поборются Италия и Испания. Матч пройдет 6 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Отметим, что для англичан матч с Украиной стал первым на Евро-2020, который они провели не в столице своей страны.

Ранее экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался об игре национальной команды Украины в матче с Англией в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020.