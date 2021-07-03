Кавазашвили верит, что Чехия накажет Данию за слова ее тренера в адрес России

Сборная Чехии имеет хорошие шансы обыграть Данию в четвертьфинале Евро-2020. Такое мнение выразил прославленный советский футболист, бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили.

«Меня удивили чехи. Сохранить такую группу футболистов в таком маленьком чемпионате, как там, просто удивительно. В этой маленькой стране есть хорошие футболисты, за них можно болеть — и я буду это делать. Вспомните игру Дании с нашей сборной — они вышли против нас и 30 минут боялись перейти середину поля. Если сегодня они будут действовать так же, то они сразу могут проиграть. Мне не понравилось выступление главного тренера сборной Дании после матча с Россией, когда он сказал, что такую команду, как Россия, до международных соревнований допускать нельзя. Поэтому я хочу, чтобы он ответил за эти слова, чтобы чехи за нас его наказали», — сказал специалист «Газете.Ru».

Дания встречалась с Россией на групповом этапе и разгромила нашу команду со счетом 4:1. Именно эта неудача привела к тому, что российская сборная заняла последнее место в группе и покинула турнир.

Матч между сборными Чехии и Дании состоится в субботу, 3 июля. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что Украина обыграет Англию, только если ей повезет.