Экс-президенту «Локомотива» жаль Бельгию из-за поражения от Италии на Евро-2020

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о поражении сборной Бельгии в матче 1/4 финала Евро-2020 против Италии, передает «Советский спорт».

«Бельгийцев жалко. У них сейчас сильное поколение, которое потихоньку уходит, так ничего и не выиграв. Хотя они этого не заслуживают. Один Де Брейне чего стоит. Это великий мастер. Да и игра у них стабильная, очень уверенная. Поэтому их немного жаль», — сказал Наумов.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:2. В полуфинале Италия сыграет с Испанией. Встреча состоится 6 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Сборная Италии по футболу повторила достижение Франции.