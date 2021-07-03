Мэр Киева Кличко поддержал сборную Украины перед матчем с Англией

Мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.

«Как спортсмен я сегодня очень хорошо понимаю волнение каждого игрока украинской сборной. Особенно понимаю эмоции Андрея Шевченко, когда ты чемпион и выходишь на бой против сильного противника. И здесь важно все — и физическая форма, и концентрация, и настрой на победу», — написал Кличко в Instagram.

Встреча пройдет 3 июля в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В полуфинале победитель этой пары сыграет с Чехией или Данией.

Напомним, перед стартом чемпионата Европы по футболу украинская команда представила форму, на которую нанесены очертания территории страны, в которую был включен российский полуостров Крым.

Ранее футболист сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии.