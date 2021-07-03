Кирьяков заявил, что Черчесов искал в высказывании Путина слова в свою пользу

Бывший игрок сборной России по футболу Сергей Кирьяков высказался о пресс-конференции главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, передает «РБ Спорт».

«Интерпретация Черчесовым слов Путина о кадровых изменениях? Конечно же, он выискивал слова в свою пользу. Выглядело это немножко иронично. Я поддерживаю его смелость, то, что вышел, высказался. Главное, что в этой непростой для себя ситуации Черчесов решился на такой шаг», — сказал Кирьяков.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Ранее экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.