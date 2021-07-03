Экс-президент «Локомотива» считает, что Черчесов признал свою вину за провал на Евро-2020

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова, передает Metaratings.ru.

«Видно, что Черчесов признал вину. Это видно по его поведению на пресс-конференции. Вы посмотрите, как он постарел. Видно, что он переживает. Его желание частично перенести ответственность на игроков мне понятно. Не только же тренер виноват», — сказал Наумов.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах группового этапа коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова об итогах чемпионата Европы — 2020.