МВД России заявило о сокращении черного списка фанатов

МВД России за два года сократил список фанатов, которым запрещено посещать официальный спортивные мероприятия, сообщает ТАСС.

«В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, числится 251 человек», — заявили в правоохранительных органах.

Отмечается, что некоторым из болельщиков, в числе которых люди от 18 до 45 лет, запрещено посещать соревнования до этого года, а также до 2022 и 2023 годов.

В 2019 году в списке находилось 538 человек. Как заявляли в МВД России, документ был разработан для ознакомления организаторов официальных спортивных соревнований со сведениями, содержащимися в списке. В том случае, если если данные лица будут выявлены в местах проведения матчей, их привлекут к административной ответственности и наказанию в виде административного штрафа в размере от 20 тыс. до 25 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Ранее болельщик сборной России рассказал, зачем он выбежал на поле во время матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Дании.