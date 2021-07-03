Сборную России раскритиковали за несоответствие требованиям налогоплательщиков
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко раскритиковал футболистов сборной России после вылета с чемпионата Европы — 2020.
«Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в 1/4 финала на чемпионате мира, проигрыш сборной Мексики в баскетбольном отборе на олимпиаду — это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство», — цитирует Чернышенко РИА «Новости».
Зампред напомнил, что в ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия кадровых решений в спорте.
Футбольная сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B и не смогла выйти в плей-офф Евро-2020.
Хоккейная национальная команда, главным тренером которой является Валерий Брагин, дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где в овертайме уступила Канаде со счетом 1:2.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности увольнения Кремлем наставника футбольной сборной Черчесова.