Рогозин назвал Черчесова «златоустом»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова об итогах чемпионата Европы — 2020.

2 июля специалист провел пресс-конференцию, посвященную выступлению национальной команды на континентальном первенстве. Рогозин опубликовал в Telegram-канале изображение с цитатой Черчесова: «Не согласен, что работа признана неудовлетворительной. Результат неудовлетворительный. А работу выполнили от и до».

«Златоуст», — подписал Рогозин высказывание главного тренера сборной России.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (2:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант увольнения Черчесова с поста главного тренера сборной России