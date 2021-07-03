Сборная Италии повторила рекорд команды Франции 1984 года по продолжительности побед на чемпионатах Европы.

В матче 1/4 финала Евро-2020 итальянцы переиграли команду Бельгии. Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу «сквадро адзурри». В составе победителей отличились Николо Барелла и Лоренцо Инсинье. У проигравшей команды мяч забил Ромелу Лукаку.

Победа над бельгийцами стала для коллектива Роберто Манчини пятой кряду. Также итальянцы обыграли команды Турции (3:0), Швейцарии (3:0) и Уэльса (1:0). В 1/8 финала сборная Италии в дополнительное время переиграла Австрию (2:1).

В полуфинале чемпионата Европы — 2020 сборная Италии сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 3 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что сборная Италии при Манчини обновила рекорд по продолжительности серии без поражений. Матч с командой Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 стал для коллектива 32-м кряду без поражений. Предыдущим национальным рекордом было 30 матчей, который был установлен в 1939 году.