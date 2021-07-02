РФС обсуждает условия увольнения Черчесова

В Российском футбольном союзе (РФС) обсуждают отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Условия расторжения контракта с агентом Черчесова будут обсуждаться в ближайшие дни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источника в РФС.

«Ему еще не предложено покинуть свой пост. Однако сторона Черчесова не спешит разрывать контракт. Стороны будут обсуждать компенсацию по соглашению», – рассказал источник в РФС.

Второй источник из РФС рассказал, что будет составлен список из кандидатов на пост наставника национальной команды.

«Это будет список как из отечественных, так и зарубежных специалистов. Кандидатура Сергея Семака, о которой пишут в СМИ и телеграм-каналах, не обсуждается. В списке два отечественных тренера и пять зарубежных», – сказал источник.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об эффективности главного тренера сборной России Станислава Черчесова.