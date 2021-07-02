Черчесов призвал не говорить о зарплатах футболистов сборной России

Главный тренер сборной России на своей пресс-конференции высказался по поводу критики высоких зарплат футболистов национальной команды со стороны общественности и СМИ, а также призвал журналистов поддержать команду.

«Вы поддержите футболистов, тогда, возможно, что-то поменяется. Поддержите молодых футболистов. Все! И говорите не про их зарплаты. Сборную Уэльса лишили заслуженных мастеров спорта? И что, они не патриоты? Вы думаете, мы не понимаем, что проиграли? Мы лучше всех знаем!» – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная Уэльса на чемпионате Европы — 2020 заняла второе место в группе A, обыграв Турцию (2:0), сыграв в ничью со Швейцарией (1:1), а также потерпев поражение от итальянцев (0:1). Сборная России не смогла выйти из своей группы на европейском первенстве, заняв четвертую строчку. Россияне потерпели поражения от бельгийцев (0:3) м датчан (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Ранее Станислав Черчесов рассказал, что во время подготовки национальной команды к чемпионату Европы — 2020 не смотрел телевизор, за исключением пресс-конференции президента России Владимира Путина.