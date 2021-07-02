Черчесов заявил, что на сборе смотрел только пресс-конференцию Путина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что во время подготовки национальной команды к чемпионату Европы — 2020 не смотрел телевизор, за исключением пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоялась в Женеве 16 июня. В этот же день подопечные Черчесова проводили матч Евро со сборной Финляндии в Санкт-Петербурге.

«Я стараюсь всех настроить на позитив. За весь сбор в Новогорске я включал телевизор один раз – когда Путин давал пресс-конференцию после встречи с Байденом. Я для себя решил, что это важно», – заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Черчесов провел первую пресс-конференцию после выступления на чемпионате Европы — 2020, в котором сборная России выиграла один групповой матч из трех возможных и не смогла выйти в-плей-офф. Россияне потерпели поражения от бельгийцев (0:3) м датчан (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Ранее экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала пресс-конференцию главного тренера сборной России Станислава Черчесова.