Наставник сборной России оценил тактическую работу тренерского штаба на Евро-2020

Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил тактическую работу тренерского штаба на Евро-2020.

«Я доволен тем, как игроки выполняли то задание, которое мы давали, до определенного момента. А моменты – это травмы и другие неожиданные ситуации.

Я ни одного футболиста никогда за ошибку не ругаю. Если они не выполняют тактические требования, то тогда разговор серьезный. А если кто-то пенальти не забил, мяч подскочил, он не попал, – эти разговоры мы не проводим, они сами все знают.

К каждой команде мы тщательно готовимся тактически. Например, у Бельгии самая сильная сторона – быстрые атаки. Как с ними играть в открытый футбол? Когда каждая их атака может завершиться голом. Я даже знаю, куда они в туалет ходят. Мы выстраиваем тактику очень тщательно», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что россияне не уступали своим соперникам на Евро-2020 в физическом плане.