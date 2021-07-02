Черчесов объяснил, почему Гилерме не взяли в сборную на Евро

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему голкипера московского «Локомотива» Гилерме не вызвали в национальную команду на Евро.

«По Гилерме. Он провел у нас отборочный цикл. Вопрос по Гилерме начал звучать гораздо раньше, чем он исчез из сборной. Когда шла критика в его сторону, мы его не трогали. Он был номером один тогда.

Если вспомнить отборочный турнир на Евро, то мы проиграли бельгийцам 1:3 и 1:4. Гилерме себя тогда не проявил. От шотландцев тоже пропустил неприятный, курьезный мяч. В то же время он неважно играл у себя в клубе.

Играли с Турцией, Сербией, пропустили много мячей. Потом Гилерме пропустил шесть мячей от «Зенита» в РПЛ. Сборной России нужен был вратарь, который должен был выручать в определенных моментах.

Мы видели, что Шунин на сегодняшний день бы лучше. В Лиге наций выручал. Больно было не брать Гилерме. Вы думаете, это легко? Нет. Но пришлось. Вообще Гилерме – парень хороший», — сказал Черчесов.

Ранее Черчесов рассказал, что должно произойти, чтобы он ушел в отставку.