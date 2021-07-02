Черчесов не знает, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о будущем Артема Дзюбы в национальной команде.

«Непонятно, что с Дзюбой — продолжит ли он карьеру в сборной. У нас есть опытные футболисты, которые могут принять то или иное решение. Для Жиркова, например, я всегда находил слова, чтобы оставить его у нас», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Под руководством Черчесова россияне вышли в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, обыграв в 1/8 финала в серии пенальти национальную команду Испании, а также не смогли выйти из группы Евро-2020, уступив Бельгии со счетом 0:3 и Дании — 1:4, а также и обыграв Финляндию (1:0).

На Евро-2020 Дзюба провел три матча, забив один мяч.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на пресс-конференции на вопрос о том, почему россияне не смогли повторить на Евро-2020 успех чемпионата мира 2018 года, на котором Россия вышла в 1/4 финала.