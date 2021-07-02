Черчесов не согласился с критикой Миранчука и Головина за игру на Евро

Главный тренер сборной России по футболу заявил, что не согласен с критикой Александра Головина и Алексея Миранчука за игру на Евро-2020.

«Головин и Миранчук у нас больше года не были в сборной. Я понимаю, что игры национальных команд проходят не каждый день. Если игрок на один сбор не попал, то я могу его год не видеть. Это не клубный футбол, когда игроки постоянно вместе.

Но я не согласен с критикой Головина и Миранчука.

Хочу сказать, что Миранчук начал ценить то время, которое получает, и приносит нам большую пользу. Он со мной посоветовался, перешел в зарубежный клуб, прошел год, и он изменился в лучшую сторону.

Сейчас Миранчук приехал на Евро. Он еще созреет, нужно время.

Перед игрой с Бельгией Алексей уже знал, что выйдет на замену. У него это лучше получается. Он в «Аталанте» постоянно выходит на замену. Возможно, это как у собаки Павлова – выработался рефлекс. Мы решили войти в турнир так, а уже с Финляндией выпустить его в старте.

Головин выполнил практически все требования, которые мы давали. Оба отработали на команду очень хорошо», — сказал Черчесов.

Ранее Черчесов рассказал, что должно произойти, чтобы он ушел в отставку.