Черчесов ответил на вопрос о своей отставке

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на пресс-конференции на вопрос о своей отставке.

«Как бы это спокойно сформулировать, чтобы все правильно поняли… Во-первых, мы занимаемся непростым, государственным делом. С первой секунды я считаю, что это государственная должность, которую надо исполнять.

Должность главного тренера. Меня никто сюда не приглашал. В моем понимании (может, я немного старой школы) — это назначение, которое не обсуждается, а приказ к исполнению.

Не думал, что когда-либо вообще буду тренировать сборную, но если тебя зовут, то моя задача была дать добро. Выражаясь военным языком, каждый из нас – солдат своей страны. Мне дали задание, и я его выполняю. Уже пять лет.

Кто-то думает, что я импульсивный, но импульсивных решений я не должен принимать, потому что свою роль я должен выполнять правильно. Всем нужно успокоиться и выдохнуть. А насчет отставки мы решим так же спокойно и по-деловому, как решали вопрос о моем назначении. Потому что в моем понимании

Детального разбора с моим непосредственным руководителем по поводу Евро у нас пока не было. Мы поговорим и решим. Мы ведь не в песочнице играем — «Люблю я эту игрушку или нет», а представляем страну.

Давайте немножко успокоимся. Мы попали на большой турнир. Чемпионат мира нам подарило государство, а вот на Евро мы должны были отбираться сами. И мы этого добились.

На сегодняшний день Станислав Черчесов — главный тренер сборной России, и у меня мысли только о том, как 1-го числа обыграть Хорватию», — сказал Черчесов

Сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020, уступив Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв Финляндию (1:0).

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, кто, по его мнению, должен возглавить сборную России по футболу, если уйдет Станислав Черчесов