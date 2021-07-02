Кавазашвили назвал издевательством возможное назначение Тедеско на пост тренера сборной

Экс-игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном назначении бывшего тренера красно-белых Доменико Тедеско на пост тренера сборной России, передает Sport24.

«Это будет издевательство над несчастным русским народом. У нас сейчас и так непонятный человек руководит сборной, а Тедеско же просто клоун. Он со своими козлиными прыжками на бровке до смеха людей доводит. Никто не будет уважать такую команду», — сказал Кавазашвили.

Напомним, наставником сборной России является Станислав Черчесов. Под его руководством россияне вышли в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, а также не смогли выйти из группы Евро-2020, уступив Бельгии (0:3) и Дании (1:4), и обыграв Финляндию (1:0).

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Вместе с ним москвичи выиграли серебряные медали чемпионата России сезона-2020/21.

Ранее блогер и бывший спортивный комментатор Василий Уткин поделился инсайдерской информацией о том, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не намерен разрывать контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.