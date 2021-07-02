Канделаки о запрете медведя на купальниках синхронисток: балалайку и матрешку тоже запретят

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала решение организационного комитета Олимпийских игр — 2020 в Токио запретить российским синхронисткам выступать в купальниках с изображением медведя.

«Помните, как нашим синхронисткам, якобы случайно, отключали музыку во время выступления? Теперь вот медведя на купальниках изображать нельзя. Думаю, что матрешку и балалайку тоже.

Такие действия говорят именно, что о желании отдельных чиновников лишить наших спортсменов не только флага и гимна, но и идентичности. И, разумеется, помешать победить», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские атлеты не могут выступать под национальным флагом. На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, отечественные спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Игорь Лебедев назвал идиотизмом запрет изображения медведя на купальниках синхронисток.