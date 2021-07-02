Канделаки о запрете медведя на купальниках синхронисток: балалайку и матрешку тоже запретят

close
Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки
Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки
РИА Новости

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала решение организационного комитета Олимпийских игр — 2020 в Токио запретить российским синхронисткам выступать в купальниках с изображением медведя.

«Помните, как нашим синхронисткам, якобы случайно, отключали музыку во время выступления? Теперь вот медведя на купальниках изображать нельзя. Думаю, что матрешку и балалайку тоже.

Такие действия говорят именно, что о желании отдельных чиновников лишить наших спортсменов не только флага и гимна, но и идентичности. И, разумеется, помешать победить», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские атлеты не могут выступать под национальным флагом. На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, отечественные спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Игорь Лебедев назвал идиотизмом запрет изображения медведя на купальниках синхронисток.