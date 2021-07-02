Слуцкий рассказал, кто в «Рубине» больше всех платит штрафы

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игроках, имеющих проблемы с дисциплиной.

«У кого самое слабое чувство юмора? Макаров. По дисциплине? Думаю, штрафов больше всего заплатил либо Деспотович, либо тот же Макаров. Как он в сборную попал? Он платит штрафы не за опоздания. Я могу его, например, с тренировки выгнать. Он обычно судейством недоволен. Я же сужу обычно, он против меня, как и я против российских судей», — сказал специалист на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Макаров в минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл за казанский клуб в 28 матчах, при этом отличился семью голами и одной результативной передачей.

«Рубин» в сезоне 2020/21 набрал 53 очка и занял четвертое место, обеспечив себе место в Лиге конференций УЕФА. Это лучший результат клуба с 2010 года, когда он занял третье место. Клуб впервые с сезона 2015/16 примет участие в еврокубках.

Ранее Леонид Слуцкий назвал Моргенштерна одним из лучших исполнителей рэп-музыки.