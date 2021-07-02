Агент Гурцкая о Салиховой: если бы у нее были правильные мысли, то никто бы ее не отодвинул

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о том, насколько близкие к понимаю футбола вещи говорит Зарема Салихова в своих высказываниях.

Салихова является супругой президента московского «Спартака» Леонида Федуна.

«Я с ней не общаюсь, но я слышу ее отголоски Telegram-канала или интервью. У нее свое видения, это похоже на вполне разумные и логичные вещи, но мне кажется, что это все собрано из неких историй и того, что она читает у журналистов. Это выглядит, как коллекция чужих мыслей.

Мне кажется, если бы у нее были очень много правильных мыслей, то ее бы никто не отодвинул от этой истории. Она бы продолжала там находиться. Потому что, если бы люди понимали, что она говорит правильные вещи и они работают, то кто бы такого человека убрал от команды?» — приводит слова агента Sport24.

Напомним, Зарема Салихова известна своими скандальными высказываниями. Преимущественно, она делится инсайдами из московского «Спартака», которым владеет ее муж, а также занимается критикой игроков и тренеров. Салихова входила в совет директоров «Спартака», но вышла из него, заявив, что категорически не согласна с выбором нового главного тренера клуба португальца Руя Витории.

Ранее Зарема Салихова предположила, что бывший генеральный директор Шамиль Газизов забирает зарплату полузащитника красно-белых Остона Урунова.