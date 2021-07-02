Лебедев о санкциях к спорту: нас утерли, а мы стоим на задних лапках и ждем, кто еще тявкнет

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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
РИА Новости

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о применяемых санкциях к российскому спорту со стороны мирового сообщества.

«Везде есть политики, которым не нравится Россия, и они используют свое влияние, чтобы продавливать антироссийские решения. Это всегда будет. Просто когда СССР был могучим, то все боялись тявкать в нашу сторону, прекрасно понимая, что все может закончиться плохо.

Нас утерли, мы запнулись, извинились, стоим на задних лапках и ждем, кто еще тявкнет. Так нас закусают со всех сторон. Попросили убрать медведя с костюма, затем слова из песни, что завтра будет? Запретят на русском языке общаться во время соревнований?

Мы опять утремся и опять будем молчать, потому что такая политика государства. Мы умеем стучать кулаком по столу в тех ситуациях, где можно проявить гибкость, зато в ситуациях, где нас возят рожей по столу, мы утираемся.

Не хотите видеть российский триколор, так пошли вы со своей Олимпиадой. Вот это была бы позиция. А у нас началось: ну как же так, наших спортсменов, они же готовились. Вам спортсменов жалко, а нам — страну», — приводит слова депутата NEWS.ru.

Олимпийские игры-2020 должны пройти в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа 2021 года, но были отложены на год из-за пандемии коронавируса. Церемония открытия Олимпиады намечена 23 июля 2021 года, а церемония закрытия Игр пройдет 8 августа.

В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит десять тысяч человек, а заполняемость объектов во время соревнований не должна превышать 50%. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть ужесточены.

Ранее сообщалось, что российским синхронисткам запретили выступать на Играх в купальниках с медведем.