Экс-генменеджер клубов КХЛ заявил, что Черчесов молодец, раз договорился о таком контракте

Бывший генеральный менеджер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Леонид Вайсфельд поделился мнением об уровне зарплаты главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Что касается зарплат, то они не могут быть адекватными или неадекватными. Зарплаты диктует рынок. Когда многих возмущает большая зарплата Черчесова, это вопрос не к нему. Он молодец, что смог договориться о таком контракте.

Это вопрос к тем людям, которые эти деньги давали, и второй вопрос – в рынке эта сумма или нет. Учитывая, что в сравнении с зарплатами тренеров других сборных она, мягко говоря, из рынка выбивается. Но здесь нет вины наставника национальной команды», — приводит слова менеджера Allhockey.ru.

Сборная России под руководством Черчесова вылетела с чемпионата Европы — 2020. На групповом этапе россияне заняли четвертое место после двух разгромных поражений от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победы над Финляндией (1:0).

30 июня состоялось заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором работа Станислава Черчесова на Евро-2020 была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020.