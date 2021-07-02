Слуцкий назвал Моргенштерна одним из лучших исполнителей рэп-музыки

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, кого он считает лучшими исполнителями рэп-музыки.

Три лучших рэпера? Баста, Oxxxymiron, не знаю, Моргенштерн. Это банально? Я тупо называю тех, кого знаю», — сказал наставник на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Леонид Слуцкий в 2017 году на полгода возглавил английский «Халл Сити». Летом 2018-го года он начал тренировать голландский «Витесс» и проработал там до ноября 2019-го.

Тренер возглавил «Рубин» в 2019 году. По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский клуб набрал 53 очка и занял четвертое место в турнирной таблице первенства. Коллектив Слуцкого отстал на три балла от расположившегося на третьей строчке московского «Локомотива».

Наибольших успехов специалист добился с московским ЦСКА. Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России (2012/13, 2013/14, 2015/16), а также дважды завоевывали Кубок (2010/11, 2012/13) и Суперкубок страны (2013, 2014).

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что российский арбитр Сергей Карасев больше не будет работать на чемпионате Европы — 2020.