Министр здравоохранения Швейцарии порекомендовал фанатам не ехать в Петербург на Евро

Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет призвал болельщиков национальной команды не посещать Санкт-Петербург, в котором пройдет матч со сборной Испании в рамках 1/4 финала чемпионата Европы — 2020.

«Штамм коронавируса «Дельта» в России стремительно набирает обороты. Если вы не вакцинированы, я рекомендую не ехать. Если вы вакцинированы, вы можете отправиться в поездку, но есть некоторый риск. Будьте внимательными, — цитирует министра RTS.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал после победы над французами в серии пенальти. На групповой стадии швейцарцы заняли третье место после ничьи с Уэльсом (1:1), поражения от Италии (0:3) и победы на турками (3:1).

Матч 1/4 финала со сборной Испании состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.

Испанцы пробились в четвертьфинал турнира после победы в дополнительное время над хорватами (5:3).

Ранее министр спорта Франции рекомендовал болельщикам не ехать в Санкт-Петербург на матч 1/4 чемпионата Европы — 2020.