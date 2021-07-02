Слуцкий считает, что Карасев больше не будет работать на Евро-2020

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение, что российский арбитр Сергей Карасев больше не будет обслуживать матчи чемпионата Европы — 2020.

«Думаю, что он не будет дальше обслуживать матчи турнира. Несмотря на то, что он принял правильное решение удалить Де Лигта, это было только после вмешательства VAR.

Думаю, что в 1/4 финала будет не так много судей задействовано, поэтому могут его не использовать. Он отработал качественно предыдущие два поединка и матч 1/8 финала», — цитирует специалиста YouTube-канал «Коммент.Шоу».

Арбитр начал турнир в качестве резервного судьи на игре Австрия — Северная Македония, а затем получил назначение в качестве главного арбитра матчей Италия — Швейцария, Германия — Венгрия и Нидерланды — Чехия.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасев получил назначение в качестве резервного судьи матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Чехии и Дании.

Встреча между сборными Чехии и Дании пройдет 3 июля в Баку. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.00 мск.