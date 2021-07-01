Боец Ян призвал бросившего ему вызов соперника «лизать яйца»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил бойцу Мохаммаду Хейбати, который бросил ему вызов на бой. На заявление Хейбати о том, что он желает подраться с Яном в весе до 66 кг., Петр ответил, что он выступает в весе до 61 кг.

«Послушай, когда собака лижет свои яйца, лев наблюдает. Если ты был мужчиной, то сказал бы это, будучи в октагоне, а не на костылях», — сказал Ян, участвуя в шоу на ютуб-катале HFC MMA.

Напомним, 11 июля Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, одолев Жозе Алду. 6 марта 2021 Ян провел первую защиту титула против Алджамейна Стерлинга. Российский боец доминировал на протяжении боя, но был дисквалифицирован за запрещенный удар, уступив пояс американцу.

Мохаммад Хейбати по прозвищу «Персидский Дагестанец» участвовал в трёх боях российской организации AMC Fight Nights и во всех одержал победу.

Ранее стало известно, что Хабиб оказался ниже Макгрегора в рейтинге самых богатых бойцов MMA.