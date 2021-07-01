Украинский футболист надеется увидеть матч Украина — Россия

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец выразил желание увидеть матч между сборными России и Украины.

«Конечно. Хотелось, чтобы все конфликты закончилось, чтобы мы в футбол играли между собой. Что скажу тем болельщикам, которые болеют против сборной Украины? А я пока не слышал, чтобы кто-то из России болел против Украины. Наоборот, много в нашей команде ребят, которые видят, как играет Украина, и поддерживают ее. В клубе ребята рады были, что Украина прошла дальше», — цитирует защитника Sport24.

Сборная Украины вышла из группы с третьего места, обыграв Северную Македонию (2:1) и потерпев поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко в дополнительное время обыграли шведов (2:1). Российская команда не смогла выйти из группы. Подопечные Станислава Черчесова обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Ранее российский болельщик Денис Смоленский заявил, что напавший на него украинский фанат арестован.