Экс-защитник «Зенита» сравнил сборную Украины с советской командой

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин высказался о качестве и стиле игры сборной Украины на Евро-2020, а также сравнил ее с советской командой.

«Мне понравилась сборная Украины. Я увидел в этой команде отголоски советского футбола, точнее футбола Лобановского. Все игроки мобильные, объемные. Они выполняют большой объем работы. Плюс у них хорошая мотивация. Люди готовы работать через не могу. В финале хотел бы увидеть Украину и Италию», - приводит слова Лепехина «Советский Спорт».

Напомним , сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:1). Подопечные Андрея Шевченко вышли из группы с третьего места, имея в активе три очка. 3 июля в Риме украинцы встретятся со сборной Англии в четвертьфинале турнира. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Итальянская сборная вышла из группы с первого места, набрав максимальное количество очков. В 1/8 финала подопечные Манчини обыграли сборную Австрии (2:1).

Ранее Известный российский футболист Андрей Канчельскис заявил, что у Украины мало шансов в противостоянии с Англией на Евро-2020.