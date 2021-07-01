Анатолий Бышовец: футбол на Украине доминировал, а российского никогда и не было

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец раскритиковал систему российского футбола, сравнив его с украинским. Он уверен, что футбол на Украине всегда доминировал, а российского никогда и не было. По его мнению, на протяжении всего времени в России развивали лишь московский футбол.

«Ну и мы все знаем, что сборная Украины комплектуется по базовому принципу. В основном составе стабильно по 5-6 представителей киевского «Динамо». Вопрос подготовки резерва в украинскую сборную поставлен очень серьезно», — цитирует специалиста телекомпания «Новый Век».

Бышовец считает, что Украина готовит свою молодежь, а не занимается массовой закупкой игроков, как это принято в некоторых российских клубах. В итоге киевское «Динамо» становится чемпионом на Украине, опережая донецкий «Шахтер», у которого несколько другой подход.

«Команда Андрея Шевченко перестроилась, в сборной прошла смена поколений, а сборная России до сих пор живет где-то в 2016-2017-х. Прогресса у нас с тех времен так и не получилось. И главное, перспектив каких-то не видно. Допустим, придет какой-то новый тренер, и я с трудом представляю, какая у нас команда будет играть с хорватами в сентябре», — сказал Бышовец.

Сборная Украины вышла из группы с третьего места, обыграв Северную Македонию (2:1) и потерпев поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко в дополнительное время обыграли шведов (2:1). Россияне не смогли выйти из группы, имея в своем активе три очка. Команда Станислава Черчесова обыграла Финляндию (1:0), но потерпела поражения от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

Ранее Анатолий Бышовец посоветовал Дзюбе перейти из футбола в сумо и MMA.