Между родителями игроков сборной Франции разгорелся конфликт во время матча

Родители футболистов сборной Франции устроили конфликт во время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с командой Швейцарии, сообщает RMC Sport.

По информации источника, во время игры мать защитника Адриена Рабьо Вероника поссорилась с родителями полузащитника Поля Погба и нападающего Килиана Мбаппе. Сами родственники хавбека «Манчестер Юнайтед» возмущались ошибками Рабьо. После третьего забитого мяча в ворота сборной Франции Вероника Рабьо высказала претензии родителям Погба за потерю мяча их сыном в эпизоде с голом, а затем она попросила отца Мбаппе сбавить высокомерие у сына.

Отмечается, что футболисты тоже конфликтовали на поле. Погба и Рабьо на повышенных тонах высказались об игре друг друга после третьего пропущенного мяча от швейцарцев.

Матч 1/8 финала между сборными Франции и Швейцарии прошел в Бухаресте на стадионе «Националь». Швейцарцы, уступавшие по ходу встречи со счетом 1:3, смогли сравнять счет и довести игру до серии пенальти, где оказались точнее своих соперников. В составе французов единственный 11-метровый удар не смог реализовать Мбаппе.

Ранее главный тренер сборной Венгрии Марко Росси потроллил португальского форварда Криштиану Роналду, вратаря сборной Германии Мануэля Нойера и Мбаппе.