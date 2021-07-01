Кавазашвили считает, что Черчесова сгубила чрезмерная уверенность в успехе

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о том, какие претензии у него есть к наставнику национальной команды Станиславу Черчесову после провального выступления на чемпионате Европы — 2020.

«Претензий много и по составу, и по игре. Почему не ставит сдвоенный центр, Дзюбу с Соболевым? Возможно, остерегался. Зачем Дюпина взял? Он ни одну игру ведь не провел. Почему Черчесов сам себе противоречит как вратарь и не взял лучшего голкипера России Гилерме?

Почему он не уговорил Акинфеева спеть последнюю песню в футболе — выступить на чемпионате Европы. Сафонов? Матвей как под жернова попал, его должны были натаскивать сначала. Черчесов сначала поставил карту на Шунина, который абсолютно не оправдал его доверие, потом ему подсунули молодого.

Сам Черчесов не должен уходить. Зачем уходить, если не выгоняют? Ему плохо что ли? Но я бы ушел после такого провала. Черчесов был просто уверен в своем успехе, что его и погубило, — приводит слова ветерана Sport24.

Напомним, 30 июня состоялось заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором работа Станислава Черчесова на Евро-2020 была признана неудовлетворительной.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что нужно расчистить ряды РФС.