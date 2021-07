«Спартак» сделал предложение Месси

Пресс-служба московского «Спартака» в Twitter предложила перейти в команду форварду сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Пришло время сделать шаг вперед. Вперед», — говорится в публикации. В твите прикреплен скриншот из видеоигры FIFA 21 с предложением к Месси о переходе в стан красно-белых.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» занял вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на восемь очков. Таким образом, красно-белые сыграют в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2021/22.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси получил статус свободного агента.

It's our time to step up. Let's go. https://t.co/xI7ZIakOMR pic.twitter.com/PjjygmUDKp