Тренер сборной Венгрии пошутил над Мбаппе, Нойером и Роналду

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси потроллил португальского форварда Криштиану Роналду, вратаря сборной Германии Мануэля Нойера и нападающего французской команды Килиана Мбаппе.

«До скорой встречи на пляже!» — специалист в Instagram опубликовал фото с футболистам, стоящими на пляже с чемоданами.

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Португалии уступила бельгийцам (0:1), Германия — англичанам (0:2), а Франция по пенальти вылетела от сборной Швейцарии (основное время — 3:3).

Сборная Венгрии под руководством Росси заняла в группе с этими командами четвертое место, уступив португальцам (0:3) и дважды сыграв вничью с французами (1:1) и немцами (2:2).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что Англия впервые за 55 лет выиграла у Германии в плей-офф крупного турнира.