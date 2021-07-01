Гаджиев сравнил Черчесова с тренером сборной Франции Дешамом

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев прокомментировал доклад главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о выступлении сборной на чемпионате Европы — 2020.

«Технический комитет согласился с Черчесовым, что оценка выступления команды на турнире неудовлетворительная. Тренерский штаб грамотно подготовился к отчету. Однако по докладу всегда были и будут вопросы. Но при этом никто не знает, как подготовить команду так, чтобы однозначно победить. Возьмите пример того же тренера сборной Франции Дидье Дешама. Мы не можем сказать, что отчет Черчесова был некачественным или параметры измерялись некорректно», — цитирует специалиста RT.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что футболистам сборной не хватило эмоций на Евро-2020.