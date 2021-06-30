Авербух считает, что Черчесов должен остаться главным тренером сборной России

Серебряный призер Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух поделился впечатлениями от игры сборной России на чемпионате Европы — 2020, а также ответил на вопрос, стоит ли дать главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову еще один шанс. Экс-фигурист считает, что на домашнем чемпионате мира — 2018 российская сборная понимала, что делать, все были на своих позициях. По его мнению, на Евро-2020 у россиян не получилась ни одна игра, так как даже победный матч с Финляндией мог обернуться по-другому, если бы был засчитан гол с офсайда в ворота Сафонова на третьей минуте.

«Я думаю, что здесь история не тренерская. Черчесов не раз доказывал, как умело он работает со сборной. Работа со сборной — это сложная история. Я бы его не винил. Думаю, происходит смена поколений. Те игроки, которые блистали на чемпионате мира, они, к сожалению, сходят с обоймы. Я бы оставил Черчесова у руля. Всегда можно пригласить иностранца, но тут нет смысла», — цитирует Авербуха Sport24.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах Евро-2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка. На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной.

Ранее Илья Авербух заявил, что на Евро-2020 была самая беспомощная сборная России за всю историю.