Избитый украинскими фанатами россиянин высказался об инциденте

Россиянин Денис Смоленский прокомментировал свое избиение украинскими фанатами на матче чемпионата Европы — 2020 между сборными Украины и Швеции. Денис заявил, что приехал поддержать украинскую команду. Он подчеркнул, что многие россияне болеют за украинцев на европейском первенстве.

«Некоторым не понравилось, что я был с флагом. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось... И они начали избивать. У меня была разбита бровь. Надо понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг — украинец. Другой лучший друг — поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол футболом», — цитирует Смоленского «Спорт-Экспресс».

Напомним, украинские болельщики избили Дениса, порвали его футболку сборной России, а также отобрали флаг. При этом находившиеся рядом болельщики команды Украины пытались защитить россиянина. Оргкомитет Евро в Глазго изучает нападение на болельщика. Посольство России в Великобритании заявило, что сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство не обращался.

Ранее бывший динамовец Олег Терехин заявил, что Украине повезло с выходом из группы на Евро-2020.