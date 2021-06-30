Экс-форвард сборной назвал ерундой слухи о назначении Слуцкого в сборную России

Известный в прошлом форвард сборной России, а позже главный тренер юношеской национальной команды Сергей Кирьяков, оценил возможность назначения главным тренером команды Леонида Слуцкого.

«Ерунда какая-то. Думаю, что это утка и не стоит говорить об этом всерьез. Тем более, что Слуцкий недавно работал со сборной России и все мы помним, что из этого получилось», — сказал Кирьяков в интервью «Газете.Ru».

Экс-тренер юношеской сборной России считает, что решение об отставке Станислава Черчесова должно приниматься после его разговора с руководством РФС.

«Недавно с тренером был продлен контракт, таким образом, руководство показало полное доверие к тренеру. И теперь вопрос такой: сохранилось ли это доверие? Пока реакции от РФС не последовало, из чего можно сделать вывод, что их работа тренера устраивает. И есть вопрос вопрос к самому тренеру: чувствует ли он в себе силы исправить ту кризисную ситуацию, которая сложилась. Вот все это и надо обсудить Черчесову и руководству российского футбола», — считает Кирьяков.

В том случае, если Черчесов будет уволен, Кирьяков не исключает возможности приглашения в сборную России иностранного тренера. При этом призывает очень тщательно отнестись к подбору специалиста.

«Надо понимать, подходит этот специалист под нашу страну, под наш футбол. Чтобы не получилось, что человек отбывает номер и зарабатывает кучу денег. Мы ведь любим сразу иностранцам мешок денег насыпать. Мы видим к чему это приводило. Только с Хиддинком добились успеха, да и то при определенной доле везения, за что стоит сказать спасибо хорватам, благодаря которым мы вообще в 2008 на Евро попали», — заявил известный в прошлом форвард сборной России.

30 июня прошло заседание технического комитета РФС, на котором обсуждались итоги выступления сборной России на чемпионате Европы-2020. Комитет признал работу Станислава Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему поддержку.

Позже появилась информация, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий стал одним из кандидатов на смену Станиславу Черчесову на посту главного тренера сборной России.

Слуцкий уже ранее возглавлял российскую сборную. 7 августа 2015 года Леонид был назначен на пост наставника национальной команды. При нем Россия вышла в финальную стадию Евро-2016, на котором сыграла вничью с Англией (1:1), а также проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

Ранее сообщалось, что Слуцкий может сменить Черчесова на посту наставника сборной России.