Терехин о поведении украинских фанатов: уроды и неадекватные люди есть везде

Известный российский футболист, бывший игрок московского «Динамо» Олег Терехин высказался о поведении украинских фанатов на трибунах Евро-2020. Во время матчей своей команды они скандировали оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина, а в ходе игры со Швецией напали на болельщика в экипировке сборной России, который поддерживал Украину. Терехин призвал не судить обо всех фанатах по поведению нескольких человек.

«Уроды и неадекватные люди есть везде, почему чесать всех под одну гребенку? Попались на трибунах, какие-то идиоты, такое сделали — ну, негодяи. А так, у нас за Украину болеют, почему нет? Команда играет, у многих на Украине родственники. На трибунах столько идиотов. Понятно, что это следствие политической истерии — наслушаются чего-то и будут выплескивать на трибунах, хотя столько информации неправдивой», — сказал Терехин «Газете.Ru».

Сборная Украины на Евро-2020 вышла из группы и в 1/8 финала обыграла Швецию 2:1. В четвертьфинале подопечные Андрея Шевченко встретятся с Англией, которая, в свою очередь, выбила из борьбы Германию 2:0.

Ранее известный российский тренер Гаджи Гаджиев подвел итоги 1/8 финала Евро-2020.