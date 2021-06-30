Тренер Гаджиев заявил, что футбол на Украине находится на ступень выше, чем в России

В среду в Москве состоялось заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором разбиралось неудачное выступление нашей национальной команды на Евро-2020. Известный тренер, член техкома Гаджи Гаджиева по итогам заседания заметил, что футбол в нашей стране развивается плохо. Он также сравнил игру нашей сборной с выступлением украинской команды, подчеркнув, что на Украине развитию футбола уделяется больше внимания.

«То, что мы проигрываем Украине в развитии игры, в качестве подготовки квалифицированных футболистов, мне кажется, однозначно. У них гораздо больше игроков выступает в ведущих зарубежных клубах. Кроме того, Украина совсем недавно выиграла чемпионат мира на молодежном уровне.

Сегодня проходило заседание технического комитета Российского футбольного союза, там спрашивали у главного тренера нашей молодежки, может ли кто-либо из игроков потенциально быть игроком национальной сборной. Был ответ: нет, никто. То есть, для основного состава ребят нет. Кроме того, мы видели выступления нашей молодежки — уровень готовности команды и отдельных игроков разнился с соперниками. То же самое мы можем отмечать и на клубном уровне. На самом деле, если взвешивать, а не судить поверхностно, то футбол на Украине на какую-то ступень выше. Команда у них более классная. Из этого и исходим.

А в группе эти две команды набрали по три очка, у обеих было по одной победе. Сейчас, конечно, можно понять и болельщиков, и отдельных специалистов, журналистов, которые дают эмоциональные оценки. Результат неудачный, как ни крути, последнее место в группе — плохой результат. Эмоции, желчь — все можно понять. Но голова-то трезвая у нас должна быть, мы должны понимать, что надо готовить футболистов. Гораздо важнее другая оценка: а по ней — вдумайтесь, - в 500 лучших игроков Европы у нас входит полтора человека! Надо развивать игру, готовить футболистов и тренеров по другим критериям, внедрять более современные методики подготовки игроков. Более фундаментально этим заниматься. Об этом нужно говорить, в первую очередь. А во вторую очередь — все остальное.

Конечно, важно, кто тренирует сборную, это серьезный вопрос, кого и на какой срок назначать, чтобы он управлял процессом. Но это все равно, с моей точки зрения, в любом случае вторично. Главное — развитие игры, поскольку в его темпах мы значительно уступаем другим странам. Лет 20 назад мы были значительно ближе к другим странам Европы, были более конкурентны на турнирах», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Россия завершила выступление на Евро-2020 на групповом этапе — наша команда стала последней в группе с одной победой и двумя поражениями. С аналогичными показателями Украина сумела выйти в плей-офф с третьего места и в 1/8 финала одолела Швецию 2:1. В четвертьфинале украинская команда встретится с Англией.

Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев эмоционально отреагировал на инцидент во время матча Евро-2020, когда украинские фанаты порвали болельщику футболку сборной России.