Губерниев осудил нападение украинцев на фаната с флагом России

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нападении украинских фанатов на болельщика в форме сборной России во время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Украины и Швеции.

«Те украинцы, которые нападали на этого фаната, должны быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной. Матч проходил на нейтральной территории. Я не считаю приход человека на матч сборной Украины в российской символике провокацией. Другое дело, если бы матч проходил на Украине», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго. К мужчине с триколором и в форме сборной России подошли двое фанатов украинской национальной команды и напали на него. Ему порвали футболку, а также отобрали флаг. При этом находившиеся рядом болельщики сборной Украины пытались защитить пострадавшего.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии «Газете.Ru» порассуждал о том, почему в Санкт-Петербурге во время Евро-2020 не произошло инцидентов с избиением фанатов в форме сборной Украины.