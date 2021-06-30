Путин объяснил проведение матчей Евро в Петербурге в условиях коронавируса

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал, почему Санкт-Петербург принял матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу в условиях пандемии коронавируса.

«Что касается Евро, то здесь, конечно, прежде всего мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство в организации этих крупных мероприятий спортивных», — сказал глава государства.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Санкт-Петербург уже принял шесть матчей группового этапа турнира, в том числе игры сборной России против Бельгии (0:3) и Финляндии (1:0). 2 июля домашняя арена «Зенита» примет матч 1/4 финала чемпионата Европы между командами Швейцарии и Испании. Роспотребнадзор согласовал 50-процентную заполняемость трибун на матчах первенства в Петербурге.

По данным на 30 июня, за последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксированы 1503 случая заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что у 300 финских болельщиков, вернувшихся из Петербурга, выявили коронавирус.