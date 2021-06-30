Губерниев считает, что русский язык помог Украине пробиться в 1/4 финала Евро-2020

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о выходе сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.

«О, великий и могучий русский язык, на котором дает указания подопечным знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко. Александр Зинченко в интервью расскажет, на прекрасном русском! Русский язык — творец украинского футбольного успеха», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В матче 1/8 финала украинцы обыграли национальную команду Швеции со счетом 2:1 (овертайм). «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В четвертьфинале подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Англии. Встреча пройдет 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон необычно отпраздновал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.