Тренер сборной Швеции рассказал об атмосфере в раздевалке после поражения от Украины

Янне Андерссон, тренер сборной Швеции по футболу, рассказал об эмоциях игроков после поражения в матче 1/8 финала Евро-2020 против Украины, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Все огорчены, в раздевалке тихо. Просто тишина. А сказать и нечего, сейчас ничто не поможет. Время вылечит. Но было жестоко по отношению к нам. Мы должны отправиться домой этой ночью. Внезапно все закончилось, все прекрасное, что мы строили сообща», — сказал Андерссон.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (овертайм).

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

За выход в полуфинал Украина поспорит с Англией. Встреча начнется 3 июля в 22.00 по московскому времени.

Ранее футболист сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выход сборной в 1/4 финала Евро-2020.