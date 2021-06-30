Украинский журналист Гордон рассказал, что он радовался вылету России с Евро-2020

Украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что он радовался, когда сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2020.

«Это большая политика, и любая победа сборной России по футболу — это победа Кремля и лично Путина. Конечно, радовался вылету России», — передает слова Гордона сайт Gordon.ua.

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы B на чемпионате Европы — 2020, набрав три очка. Подопечные Станислава Черчесова одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российские футболисты смогли забить лишь два мяча в трех матчах, при этом пропустив семь.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался о тренере сборной России по футболу Станиславе Черчесове.