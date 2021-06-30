Украинские фанаты на матче со Швецией снова спели оскорбительную песню о Путине

Во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции фанаты желто-синих спели оскорбительную песню о президенте России Владимире Путине , передает корреспондент «Газеты.Ru».

Украинцы победили со счетом 2:1 (овертайм). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, во время матча группового этапа между Украиной и Северной Македонией украинцы также позволили себе оскорбительные кричалки в адрес российского президента. Тогда в интервью «Газете.Ru» депутат Госдумы Николай Валуев призвал не искать политического подтекста.

«Реакция будет, безусловно. Это их не красит, в то время, когда мы болеем за украинскую сборную. И сравнение здесь не в пользу украинских болельщиков. Хотя, возможно, это не стоит привязывать к конкретной стране. Не стоит искать здесь политический подтекст, надо от этого абстрагироваться», — отметил он.

Чемпионат Европы – 2020. 1/8 финала.

Швеция – Украина – 1:2

Голы: 0:1 — Зинченко (27); 1:1 — Форсберг (43); 1:2 — Довбик (120).