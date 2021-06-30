Тренер киевского «Динамо» назвал главного фаворита Евро-2020

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу считает, что Италия выиграет Евро-2020, передает Tuttosport.

«Кто выиграет Евро-2020? Италия. Я говорю об этом искренне и не только потому, что привязан к Италии. Манчини показал, что у него есть четкие идеи, и он заслуживает аплодисментов», — сказал специалист.

В матче 1/4 финала итальянцы сыграют против Бельгии. Встреча состоится 2 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что игра его команды оставляет желать лучшего.