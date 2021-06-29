Федун заявил, что был введен в заблуждение по двум пунктам договора с Газизовым

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун направил в суд письменное обращение по иску акционерного общества «Капитальные активы» к клубу и бывшему генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову, сообщает «Чемпионат.com».

В нем функционер указал, что подписал допсоглашение по контракту с Шамилем Газизовым из-за того, что был введен в заблуждение по двум пунктам договора.

Основное судебное заседание по делу состоится 17 августа 2021 года.

В марте акционерное общество «Капитальные активы», которому принадлежит 22% акций клуба, потребовало признать недействительным решение совета директоров красно-белых о сумме компенсации Газизову. Утверждается, что сумму выплат Газизову обозначил лично Федун.

Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время занимает должность гендиректора уфимцев.

Ранее Октябрьский районный суд города Уфы удовлетворил иск Газизова к «Спартаку». Функционер основывает свои требования к клубу на дополнительном соглашении к договору, согласно которому ему обязаны выплатить более 399 млн рублей.